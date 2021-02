Vida Urbana Aulas semipresenciais da Rede Municipal em Paraíso começam no próximo dia 10 O ano letivo na rede pública da cidade já iniciou no último dia 1º de fevereiro, de forma remota, para as turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

As aulas semipresenciais da Rede Municipal de Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas, serão retomadas dia 10 de fevereiro. De acordo com o Executivo, a decisão foi tomada, em reunião juntamente ao Comitê de Operações Emergenciais - COE e com respaldo no Decreto Municipal nº 603, de 2021. Na reunião, a Secretária Municipal de Educação e Juventude-SEMEJ aprese...