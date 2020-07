Vida Urbana Aulas semipresenciais da rede estadual são adiadas para setembro Decisão ocorre após Estado apresentar maior média de mortes por Covid-19 do país; Aulas não presenciais para alunos da 3ª série do ensino médio seguem até 31 de julho

A Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) anunciou nesta quinta-feira, 23, que as aulas da rede estadual, na forma semipresencial, previstas para o dia 3 de agosto foram adiadas para setembro. A decisão ocorre após o Tocantins aparecer como o estado da região norte com o crescimento no número de mortes por coronavírus, segu...