Vida Urbana Aulas presenciais voltarão para algumas turmas nesta segunda-feira em Araguaína Unidades da zona rural e 4º e 5º anos da zona urbana já estão em atividade semipresencial

Nesta segunda-feira, 19, será realizada a volta das atividades semipresenciais para as três primeiras séries do Ensino Fundamental da zona urbana, em Araguaína, norte do Estado. Segundo a gestão, o plano foi definido após um estudo referente ao nível de contaminação por Covid-19 entre estudantes e funcionários da Educação, que apontou um índice de 0,5% entre os alunos d...