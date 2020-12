Vida Urbana Auditoria do TCU aponta erros em série do governo no combate à Covid Técnicos afirmam que Ministério da Saúde não tem plano estratégico de ação e indicam falta de entrega de equipamentos

Até o momento, não há plano estratégico do Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Esta foi a conclusão do TCU (Tribunal de Contas da União) no processo que acompanha as ações do governo no controle da Covid-19 desde março. Entre os problemas identificados pelos auditores do tribunal, questões que ainda persistem, estão a falta de ent...