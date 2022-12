Vida Urbana Audiência sobre “Shopping a céu aberto” na Av. Tocantins será no Colégio Prisma, na terça, 22 Colégio no setor Santa Fé II, em Taquaralto, sedia debate entre as 18h30 e 20h30

Ocorre nesta nesta terça-feira, 22, entre as 18h30 e 20h30, no Centro Educacional Prisma, localizado na rua SF10, quadra 14 S/N, no setor Santa Fé II, em Taquaralto, a audiência pública que vai ouvir moradores e comerciantes da região sul de Palmas, além de técnicos e gestores públicos, para encontrar soluções para os impactos negativos ao trânsito causados pelas o...