Com o crescimento do acesso nas universidades brasileiras por meio de políticas inclusivas, serão debatidas na próxima segunda-feira, 26, em audiência pública, condutas internas da Universidade Federal do Tocantins (UFT) quanto ao acolhimento de estudantes cotistas negras(os) e indígenas, às 19h, no auditório da reitoria da instituição, no Campus de Palmas.

O evento é aberto para a participação de alunas(os), professoras(es), funcionários(as) e representantes institucionais da própria instituição, e também pessoas interessadas no tema e integrantes de organizações da sociedade civil.

O procurador da República no Tocantins, Álvaro Manzano, autor da convocação para o evento, disse por meio da assessoria que a ideia é “evitar a ocorrência de racismo institucional” no âmbito da universidade. Segundo ele, a UFT vem adotando desde 2004 ação afirmativa de cotas para entrada de acadêmicas(os) indígenas.

Em 2013, passou a acolher também cotistas quilombolas, superando a lista dos beneficiários da lei de cotas 12.711/2012, a qual, estabelece diretrizes e regras sobre o ingresso (percentuais de vagas que devem ser preenchidas por pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência) nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio.

Conforme a professora do curso de direito da UFT, Ana Lúcia Pereira, que coordena o grupo de extensão e pesquisa Igualdade Étnico-Racial e Educação (IERÊ), apenas em maio de 2023, foi aprovada a política de ações afirmativas da universidade.

Segundo ela, nunca houve uma formação, voltada para os servidores no sentido do acolhimento aos alunos e alunas cotistas: pretos, pardo, indígenas e quilombolas. Professores, técnicos administrativos e todo o quadro de funcionários da UFT, inclusive os terceirizados, precisam compreender o que é o racismo, o que é o preconceito, o que é a discriminação para poder orientar sua ação como profissional da instituição.

De acordo com a universidade, na esteira da audiência pública e para registrar casos e acolher relatos e denúncias de práticas abusivas e ocorrências no campo do racismo institucional, inclusive de forma anônima a quem preferir não se identificar, foi disponibilizado um formulário online (https://abre.ai/audienciauft).

Uma das medidas reivindicadas pelo grupo de Pesquisa e Extensão da UFT é a instalação de câmara de mediação de conflitos para um tratamento mais adequado, responsável e comprometido desses casos.

O evento convocado pelo Ministério Público Federal (MPF), conta ainda com o apoio, divulgação e convocação do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFT. O presidente da entidade Maykon Costa Alves ainda falou por meio da assessoria sobre a importância da denúncia de “toda e qualquer experiência ou episódio de racismo vivenciados dentro da UFT”. “Precisamos combater o racismo em todas as suas formas. Principalmente o racismo institucional, porque é o Estado praticando racismo. É um racismo enraizado dentro da estrutura burocrática”.