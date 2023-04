O Ministério Público do Tocantins (MPTO) convocou uma audiência pública para debater com membros da sociedade civil, organizações não governamentais, membros do executivo municipal e especialistas, para debaterem sobre a ausência de políticas públicas com foco no controle de natalidade de cães e gatos em Palmas.

O encontro marcado para ocorrer no próximo dia 26 de abril, no auditório do MPTO, em Palmas, a partir das 9h, também deve buscar ações efetivas para o bem-estar animal e soluções para a problemática, conforme informou o órgão ministerial.

Assinada pelo promotor de Justiça, Konrad Cesar Resende Wimmer, a convocação leva a instauração de um inquérito civil público, “para apurar omissão do poder público municipal na implementação de política pública eficiente de controle da população canina e felina do município de Palmas”.

De acordo com a Portaria n° 0772/2023, assinada pelo mesmo promotor ao abrir o inquérito, em fevereiro de 2023, Palmas tinha mais de doze mil animais à espera de castração e o serviço castra cerca de oitenta animais por mês.

Ainda de acordo com o órgão ministerial, o documento da convocação aponta crescente número de reclamações levadas por palmenses até a 24ª Promotoria de Justiça da Capital, além de ONGs e protetores de animais.

Entre os motivos das reclamações, segundo o MPTO, estão a “ocorrência de maus-tratos a animais domésticos; ineficiência do sistema de controle de natalidade implementado pelo município devido ao número de castrações realizadas mensalmente não atender a demanda e aumento de animais abandonados pelas ruas da Capital”.

Participação nos debates

As pessoas interessadas e convidadas para participarem da audiência, deverão realizar um cadastro prévio até às 14h desta quinta-feira, 20, por meio do endereço eletrônico disponibilizado pelo órgão.

O encontro tem previsão para ocorrer até às 12h. Após as explanações das pessoas interessadas e inscritas, especialistas no assunto e representantes de instituições e gestores terão tempo para se manifestarem sobre o tema.

Os interessados em acompanhar a audiência pela internet, poderão assistir a transmissão ao vivo, prevista para ocorrer no canal do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPTO (CESFAMPTO), por meio deste link.