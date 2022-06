Vida Urbana Audiência nesta quinta-feira tenta acordo fundiário entre comunidade Pé do Morro e fazendeiros Famílias reivindicam área de terra ocupadas desde a década de 40 que acabou incorporada em área de fazendas entre Miranorte, Tabocão e Rio dos Bois Famílias reivindicam área de terra ocupadas desde a década de 40 que acabou incorporada em área de fazendas entre Miranorte, Tabocão e Rio dos Bois

Na quinta-feira, 30, às 10 horas, ocorrerá mais uma tentativa de acordo fundiário entre os proprietários da fazenda Araguarina Agropastoril, de propriedade do Grupo Odilon Santos, e a população do “Pé do Morro”, considerada uma das comunidades tradicionais de maior resistência na luta pelo direito da terra no Tocantins. A reunião conciliatória será na área ocupad...