Vida Urbana Audiência entre federação e MP discutirá no próximo dia 10 situação das ciclovias em Palmas Segundo ministério, a reunião administrativa tem o objetivo de apurar possível ação ou omissão da Prefeitura de Palmas no que diz respeito aos problemas e irregularidades relacionadas à construção das ciclovias da Capital

Para discutir a situação das ciclovias em Palmas, a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) se reunirá com o Ministério Público Estadual (MPTO) no próximo dia 10 de novembro às 14h30, em uma audiência marcada pelo órgão. De acordo com o ofício encaminhado pelo MPTO, a reunião administrativa faz parte do inquérito instaurado em 2017 que tem o obje...