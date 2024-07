Vida Urbana Ator de 'Turma da Mônica' chora e diz estar tomando antidepressivos após polêmica com fetiche Fernando Mais, que interpreta Zecão no live-action da "Turma da Mônica - Lições" relata estar "desesperado" com a situação de sua carreira

O ator Fernando Mais, que interpreta Zecão no live-action da "Turma da Mônica - Lições", publicou um vídeo em seu perfil no X relatando estar "desesperado" com a situação de sua carreira. O jovem relatou estar tomando medicamentos antidepressivos. Mais é alvo de "hate" na internet há um ano, desde que passou a divulgar seu livro "Quero Scat - O Sexo com Cocô, Mijo e...