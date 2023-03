Atualizada dia 24.3 às 22h20



O humorista e cantor Evoney Fernandes Macedo, natural de Ananás, de 27 anos, o ator nascido em Goiânia Hitalon Bastos, 27 anos, e Fábio Oliveira Neto, de 23 anos, são os três principais alvos da 1ª fase da Operação “Tá no Grale”, concluída nesta sexta-feira 24, em sua fase ostensiva com busca e apreensões.

Dos quatro endereços ligados aos alvos, em dois a busca e apreensão foram cumpridas. Outros dois eram ligados a um despachante, que vendera um carro ao ator Hitalon Bastos e à mãe dele e não foram revistados.

A operação nasceu a pedido da 7ª Promotoria de Justiça da capital, no dia 16 de janeiro deste ano, para apurar a prática de contravenção penal de exploração de jogo de azar e promoção de loteria sem autorização legal inicialmente pelo cantor Evoney Fernandes, da empresa “Ta no Grale Produções”, que deu nome à fase ostensiva da investigação.

A 1ª Delegacia de Palmas e da 2ª Delegacia Especializada de Repressão às Infrações de Menor Potencial Ofensivo (Deimpo), apura a movimentação milionária de valores obtidos ilicitamente por meio de “rifas digitais”.

Segundo a Polícia Civil, os alvos promoviam rifas nas redes sociais, onde possuem milhões de seguidores, e captavam recursos dos participantes de boa-fé. Até fevereiro deste ano, os três investigados arrecadaram ilicitamente R$ 4.581.316,54, segundo os investigadores. A polícia afirma que de 36 sorteios realizados pelos investigados, 12 não constam os números sorteados e nem ganhador.

Carros apreendidos

Durante as buscas, os quatro endereços dos imóveis relacionados aos alvos estavam vazios e a campana policial montada nas proximidades não viu nenhuma movimentação nas casas. Para cumprir os mandados, os policiais acionaram o advogado do músico Evoney Fernandes e informaram que aguardavam o humorista no portão do imóvel, na 305 Sul, para cumprir a busca, sem ter de arrombar o local, que é usado como estúdio onde os artistas gravam as produções.

Um dos alvos, Fábio Oliveira Neto, chegou ao imóvel com dois advogados. Ele dirigia um BMW 320i vermelho, ano 2015, com placa de Anápolis (GO). O carro foi apreendido de imediato, junto com o celular dele, um iPhone.

Neto não informou onde estavam exatamente os demais carros. Segundo os registros policiais "alguns integrantes da banda levam para lava-jatos e fazem outros serviços".

Evoney Fernandes foi abordado no meio da rua, na saída da quadra. Ele dirigia outro BMW 320i, na cor roxa, com placa de Palmas, também do ano de 2015, na LO-09 no sentido da quadra 309 Sul, onde reside. Os policiais recolheram o carro e o aparelho celular.

Depois da abordagem, Evoney apresentou outros veículos. Uma Hillux ano 2021, de cor parta, com placa de Palmas, e uma moto Yamaha MT 09, ano 2016, com placa de Palmas, na cor laranja, avaliada em R$ 640 mil.

Fábio entregou a Hyundai Azera, ano 2010, com placa de Palmas com ano de fabricação em 2010. Outro veículo do grupo, avaliado em R$ 150 mil, está fora da cidade e não foi apreendido ainda.

No total, a Polícia afirma ter retido judicialmente R$ 635 mil, o que totaliza R$ 1,4 milhão bloqueado.

Por meio de assessoria, o delegado Gustavo Henrique da Silva Andrade afirma que os três não eram autorizados pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, do Ministério da Economia (Secap) a promover os sorteios em plataforma digital o que confira na contravenção de ‘loteria não autorizada’, previsto na Lei das Contravenções Penais. Ele estão sujeitos a pagar pena em dinheiro pela contravenção, em caso de denúncia e condenação.

O JTO acionou o advogado goiano que acompanhava a investigação, mas ele informou que a defesa havia sido outorgada a advogados de Palmas. O JTo tentou contato e não consegui até o fechamento do texto.

O site G1 Tocantins divulgou nota da assessoria do artista, abaixo reproduzida.

Em relação a operação policial denominada “Tá no Grale”, bordão usado por EVONEY FERNANDES, informamos que ele está à inteira disposição de todas as autoridades investigativas para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Ao que se colhe, não se cuida de crime, visto que a investigação diz respeito à realização de rifas, o que, acaso confirmado, se enquadra na hipótese legal de contravenção penal. Todos os bens de EVONEY FERNANDES foram adquiridos de forma lícita, são registrados em seu nome e declarados às autoridades competentes. Tão logo seja oportunizado o contraditório, os fatos serão devidamente esclarecidos. O artista se encontra no interior do Maranhão cumprindo agenda de shows normalmente. Estamos sempre à disposição.