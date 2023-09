Morreu neste feriado da Independência, em acidente de carro, a aluna do 7º ano da Escola de Tempo Integral Padre Josimo, Fernanda Tenreiro Galvão.

Muito querida e admirada na escola, Fernanda completou 13 anos no dia 12 de julho deste ano. Atleta de basquete, viajou no mês seguinte para Araguaína, onde conquistou medalha de bronze com a equipe da escola, na etapa final dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets).

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Semed), ela é filha da servidora municipal Marinez Pires Galvão Santos, coordenadora financeira da Escola Municipal de Tempo Integral Aprígio Tomaz de Matos, na zona rural de Palmas.

O JTO apurou que o grave acidente ocorreu após o carro que Fernanda estava cair em um buraco da rodovia e capotar fora da estrada na TO-070, na altura do km 158, entre Dueré e Aliança.

Informações apuradas pelo jornal apontam que a vítima foi lançada para fora do carro que tinha mais quatro ocupantes. Um deles, identificado como Felipe, saiu com ferimentos leves. Os demais não se lesionaram.

A mãe da aluna-atleta vinha logo atrás em outro veículo com mais dois irmãos. A família da vítima foi acolhida por conhecidos em Aliança. O corpo da aluna estava no Instituto Médico Legal de Gurupi na hora da publicação do texto.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação afirma que o órgão e toda a comunidade escolar das escolas Padre Josimo e Aprígio Thomaz lamentam intensamente a fatalidade transmitem os sentimentos de comoção e solidariedade aos familiares, amigos e colegas da família.