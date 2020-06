Nesta segunda-feira, 29, termina o período de férias para 16.845 estudantes da 3ª série do ensino médio na rede estadual, que teve que ser antecipado por causa da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. Mas as atividades serão retomadas de forma remota, conforme determina a 1° etapa do cronograma de retomada do ano letivo.

O cronograma foi divulgado no último dia 4 de junho, em entrevista coletiva com a secretária da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar, e que informou na época que a pasta elaborou a retomada do ano letivo observando a realidade da pandemia e as situações de cada cidade, escola e alunos do Tocantins.

Segundo a pasta, até o dia 31 de julho os alunos terão que cumprir parte da carga horária no formato não presencial, sendo que poderão acessar o conteúdo pela internet ou receber os materiais impressos. Já os professores receberam orientações sobre a metodologia e os mecanismos de acompanhamento dos alunos.

Os estudantes que não tiverem acesso à internet devem retirar o material impresso na escola. Quem estuda na zona rural receberá as atividades por meio do transporte escolar, informou a Seduc.

Retorno às salas de aula

A próxima etapa será o retorno semipresencial de estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Isso ocorrerá em 3 de agosto, e os alunos terão que cumprir sua carga horária parte não presencial e parte presencial, já que será realizado o revezamento de turmas. Gradualmente, este modelo será para as demais séries da rede estadual.

Confira o cronograma:

Cronograma

O cronograma de retomada do ano letivo pode ser ajustado em determinados municípios, a depender do avanço ou redução da Covid-19.

29 de junho a 31 de julho – aulas não presenciais para os 16.845 estudantes da 3ª série do Ensino Médio

3 de agosto – início das aulas presenciais para 50% dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio

10 de agosto – revezamento com os outros 50% dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio

17 de agosto – início das aulas presenciais para 50% dos estudantes da 1ª e 2ª série do Ensino Médio

24 de agosto – revezamento com os outros 50% dos estudantes da 1ª e 2ª série do Ensino Médio

31 de agosto – início das aulas presenciais para 50% dos estudantes do Ensino Fundamental

9 de setembro – revezamento com os outros 50% dos estudantes do Ensino Fundamental

Até 31 de janeiro de 2021 – fim do ano letivo 2020

Fevereiro de 2021 – início do ano letivo 2021