Vida Urbana Atividades escolares e esportivas estão autorizadas em Paraíso do Tocantins As decisões foram apreciadas e deliberadas pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE), onde ponderaram sobre a retomada às aulas e realização de jogos esportivos

