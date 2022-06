Vida Urbana Atendimentos no Instituto de Prevenção de Araguaína iniciam nesta segunda, 27 Mulheres poderão realizar de forma gratuita na unidade, consultas e exames de prevenção e diagnóstico do câncer de colo de útero e mama

A Prefeitura de Araguaína inicia nesta segunda-feira, dia 27, os atendimentos no Instituto de Prevenção de Araguaína. A unidade oferecerá consultas e exames gratuitos de prevenção e diagnóstico do câncer de colo de útero e mama, de forma gratuita. O Instituto foi instalado no setor vila norte, rua das colinas, nº 716, e tem capacidade para atender diariamente 100 mulheres d...