O Disque Miracema, linha telefônica exclusiva da Secretaria Municipal da Saúde de Miracema já está disponível para esclarecimento de dúvidas e orientações sobre o novo coronavírus no município.

A população pode entrar em contato pelo (63) 3366 1245 e durante a ligação relatar seus sintomas, receber orientações de profissionais da saúde e ainda se informar sobre os locais de atendimento e em que situação procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou o hospital.

O atendimento por telefone é feito de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. De acordo com a gestão, o objetivo da iniciativa é conscientizar os cidadãos sobre a importância do isolamento social na prevenção da transmissão do coronavírus e fazer com que só saiam de casa em casos de extrema necessidade.

No município, de acordo com Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira, 31, 20 pacientes são monitorados por suspeita de coronavírus e dois casos estão descartados. Aqueles que possuem sintomas respiratórios são monitorados e permanecem em isolamento domiciliar.

A partir dessa publicação, o boletim será elaborado de forma cumulativa a fim de que a população acompanhe a progressão dos números dos casos registrados como notificados, monitorados, descartados e confirmados.

Os testes estão disponíveis no Hospital Regional de Miracema apenas para pacientes que apresentem sintomas mais graves da doença.