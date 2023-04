Redação Jornal do Tocantins

Uma atendente de 20 anos, casada, sofreu estupro na madrugada deste domingo de Páscoa, 9, em Colinas, a 270 km de Palmas, após ser arrastada de uma festa que ocorria em uma chácara próxima ao Parque de Exposições.

Era por volta de 0h30 quando ela e uma amiga saíram para usar o banheiro do local, mas a superlotação levou a mulher e a amiga a contornarem o recinto, quando teria sido imobilizada por um homem algo e magro, que vestia camisa de cor cinza e bermuda de tectel. O homem a segurava com um braço e com o outro tapava sua boca, enquanto a arrastava para próximo de um córrego.

Segundo a vítima narrou na 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Colinas, ela ficou em poder do homem por cerca de 3 horas. Nesse tempo, conta a vítima, o homem a afastou bastante pelo meio do mato até o momento em que lhe tomou o celular e exigiu a senha. A mulher disse ter dado sucessivas senhas erradas até o aparelho bloquear automaticamente.

Após o bloqueio do aparelho, o homem então arrancou as roupas da vítima e se despiu, enquanto a estuprava sob ameaças de morte, segurando com força o pescoço dela.

De acordo com a vítima, em determinado momento, ela ouviu um assobio, aparentemente alguém chamando o suspeito. Antes de sair, o homem a ameaçou e disse que ela deveria ficar mais um tempo no local, antes de sair.

Quando a vítima voltou ao local, seus amigos tinham ido todos embora do local. Ela disse que ainda encontrou a bolsa na mesa que estavam, foi em casa e depois procurou a Polícia Civil para registrar o crime e se submeter aos exames periciais.