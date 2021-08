Vida Urbana Ataque no acampamento Maria Bonita gera cooperação de órgãos públicos para combater violência Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento administrativo para acompanhar a atuação de cada órgãos nos casos de violência na zona rural

Após o ataque no assentamento Maria Bonita, em Palmeirante do Tocantins, região norte do estado, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (MPF) instaurou, nesta semana, um procedimento administrativo para acompanhar a atuação do poder público no combate à violência no campo ocorrida no Estado. O procurador da Repúbl...