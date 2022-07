Vida Urbana Associações de policiais civis processam governo estadual por reajuste de 15% concedido a delegados Agepol e Aepto pedem liminar para obrigar o Executivo a aplicar reajuste salarial de 15,5% dado a delegados e não os 7,5% aplicados nos salários de 321 agentes e escrivães filiados

A Associação dos Agentes de Polícia do Tocantins (Agepol), presidida pelo policial Marcos Augusto Velasco Nascimento Albernaz, e a Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Tocantins (Aepto), presidida por Vládya Aline Ferreira de Souza entraram com uma ação civil na tarde desta segunda-feira, 4, para obrigar o governo de Wanderlei Barbosa (Republicanos) a a...