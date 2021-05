Vida Urbana Associação tenta liminar para bares e restaurantes abrirem atendimento presencial diário até 22h Mandado da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes contra a prefeita Cinthia Ribeiro questiona horários divergentes para abertura presencial de diferentes ramos comerciais

Assim como o Singarehst (Sindicato dos Gerentes, Garçons e Empregados em Hoteis, Bares, Restaurantes e Similares do Tocantins), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, por sua seccional Tocantins, também impetrou mandato para derrubar o decreto nº. 2.044, baixado pela Prefeitura de Palmas no dia 5 de maio, com regras para o funcionamento do comércio, mas com ...