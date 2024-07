Vida Urbana Associação pede que assassinato de brigadista seja investigado pela Polícia Federal; vídeo Além do pedido de federalização, o presidente da Asibama disse em vídeo que outro protocolo será submetido ao Ministério Público de Brasília. Caso é investigado pela Polícia Civil do Tocantins

A Associação de Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) solicitou que as investigações sobre o assassinato do brigadista Sidiney de Oliveira Silva, de 44 anos, fosse repassado a Polícia Federal (PF). O pedido foi protocolado nesta quarta-feira (10) na PF do estado. Sidiney acabou assassinado com dois t...