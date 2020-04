O presidente da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM) e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Soares Mariano (PDT) defende o decreto 6083 editado pelo governo do Estado que muda a estratégia de enfrentamento ao coronavírus. A nova norma recomenda aos prefeitos tocantinenses a edição de novas regras para permitir o funcionamento do setor de comércio e serviços que não são essenciais.

Embora ressalte que a instituição ainda não tenha tido tempo de avaliar a medida com os prefeitos associados após a reunião da tarde de segunda-feira, 13, o presidente acredita que a maioria irá flexibilizar as medidas restritivas.

“Eu tenho certeza que a grande maioria concorda com a medida, até porque a maioria expressiva não tem nem casos confirmados ou suspeitos”, afirma Mariano. O gestor lembra que o decreto do governador Mauro Carlesse (DEM) se baseia nos boletins epidemiológicos 7 e 8 do Ministério da Saúde e deverão ser seguidos pelos prefeitos. O boletim 8, especificamente, sugere a estratégia de evolução do Distanciamento Social Ampliado (DSA) para o Distanciamento Social Seletivo (DSS),

Em seu município, ainda sem caso confirmado, Mariano editou decretos de calamidade e de restrição ao comércio, no início de abril. Este último chegou a sofrer mudanças que flexibilizaram as atividades comerciais no município, mas após recomendação do Ministério Público do Tocantins, voltou a ficar mais rígido para obedecer às políticas públicas de saúde para enfrentamento da pandemia da Covid-19.