Vida Urbana Associação do Jalapão articula blitz educativa na TO 247 entre Lagoa a São Félix do Tocantins Educação e respeito à sinalização da obra de 50 km da rodovia que dá acesso ao Jalapão foram alvos da ação

Devido ao aumento no fluxo de veículos na TO 247, em razão da temporada de férias, muitos motoristas da região e de agências de turismo utilizam a rodovia para acesso aos atrativos nas cidades que compõem a região do Jalapão, por isso, a Associação Comercial, Industrial, Serviços, Turismo e Agronegócio da Região do Jalapão (Acirja) realizou uma ação educativa de tr...