Vida Urbana Associação de mulheres de carreira jurídica repudia ameaças de advogado à ex e assédio de secretário Presidente da ABMCTO Gizella Bezerra ressalta que a associação vai acompanhar os dois casos

A Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ-TO) divulgou em suas redes sociais na noite de domingo, 1°, uma nota de repúdio sobre os recentes casos divulgados sobre o ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OATO) Igor Veloso, suspeito ameaçar a ex-namorada de morte e do secretário executivo de indústria e...