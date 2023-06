A alta de homicídios em Palmas, principalmente na região sul da capital, levou a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) a encaminhar uma representação ao Presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, para apuração de situações contrárias aos direitos humanos e o combate a essa escalada de violência.

Assolada pela alta de homicídios nos últimos seis meses, 85 pessoas foram mortas na capital entre 1º de janeiro e 15 de junho deste ano, segundo a estatísticas da Secretaria da Segurança Pública. Entre as vítimas mais recentes estão Ikaro Felipe Santos de Sousa, de 26 anos, natural de Imperatriz (MA), e Ricardo Barra Guimarães, de 23 anos, encontrados mortos em uma kitnet localizada na Arse 14, antiga 110 sul, na madrugada de sexta-feira, 16 de junho.

A representação da ABJD destaca a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre os homicídios em Palmas, e levanta como questão, a possibilidade de estar diante de um genocídio contra a juventude negra e residente nas áreas periféricas.

“O perfil da mortalidade por homicídios no município de Palmas/TO é composto por homens, pardos, com idade média de 29,12 anos, moradores nas regiões periféricas (sobretudo na região sul de Palmas, com ênfase no Jardim Aureny, I, II, III e IV). Confrontando esses dados com a assustadora realidade desse ano de 2023, percebe-se que as mortes de jovens pobres, não brancos e periféricos, vêm acontecendo vertiginosamente”, diz o documento.

A entidade também aponta para a importância da preservação dos direitos humanos e a busca de relações sociais que promovam a igualdade racial e os direitos fundamentais.

O documento pede ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos que adote medidas junto às autoridades locais para efetivar políticas de segurança pública que interrompam a onda de violência e homicídios em Palmas.

A representação propõe a realização de uma audiência pública com a participação da sociedade civil, das forças de segurança locais e das autoridades para enfrentar e erradicar “esses grupos de extermínio, que ao que parece, se enraízam e se fortalecem em nossa capital”.

Também destaca ser fundamental que o perfil das vítimas seja individualizado e solicita providências para que as autoridades estaduais promovam a investigação, identificação e responsabilização dos autores destes crimes.

O que diz a Segurança Pública

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins diz que os dados disponíveis na plataforma de estatísticas são alimentados com base nos boletins de ocorrência e que são informações preliminares, podendo ter alterações durante as investigações.

“A afirmação de que parte dos crimes de homicídios, ocorridos ao longo deste ano na região da sul de Palmas, supostamente tem ligação com a disputa de poder entre as organizações criminosas, é baseada no trabalho minucioso investigativo da Polícia Civil e análise das inteligências das forças de segurança do Estado. Portanto, não é uma afirmação falsa”.

Em relação ao perfil das vítimas, (pretos ou pardos e periféricos), a pasta afirma ser uma realidade nacional e histórica. “A mudança dessa realidade, ultrapassa as atribuições das forças de segurança, demanda um envolvimento maior de todas as esferas públicas, das mais diversas áreas”.

Quanto à elucidação dos casos, a pasta diz que demandam tempo maior devido ao “caráter complexo”. Em relação às medidas adotadas para enfrentar o crime, a Secretaria da Segurança Pública diz ter fortalecido as delegacias especializadas (1ª DEIC, 1ª Denarc e 1ª DHPP) e que “vêm realizando operações que resultaram em diversas prisões de suspeitos de homicídios, bem como de indivíduos ligados ao crime organizado no contexto do tráfico de drogas”.