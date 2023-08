Os catadores da coleta seletiva de Porto Nacional pedem ajuda financeira para reestruturar a sede do galpão da associação, destruído completamente após um incêndio atingir o local na tarde de segunda-feira, 21. Entre os 37 associados, apenas três estavam no local no momento que o fogo iniciou.

O presidente da Associação dos Catadores da Coleta Seletiva Porto Nacional Vilcenir Brito Barbosa, 40 anos, estima o prejuízo em mais de R$ 1 milhão de reais. Ele detalha os itens perdidos com o fogo.

"Quatro prensa, balança, duas máquinas de solda, três cargas de material reciclável que eram pra vender hoje, moinho, lavadora, rosca transportadora, um compressor de 20 pés, um silo, uma esteira, uma bancada com todo tipo de chave em cima, morsa esmeril, morsa soquetes, chave de impacto, furadeira de impacto, lixadeiras, além de toda a estrutura do galpão".

As imagens enviadas pela associação ao JTo mostram que até o carro e a carretinha queimaram, além de livros e fardos de papelão que seriam vendidos nesta semana.

"Perdemos tudo, esse veículo, nós trabalhávamos com ele na rua coletando o material. Estamos pedindo ajuda para nos reerguer e voltar a trabalhar de novo. Não temos uma agulha para voltar a trabalhar".

De acordo com o presidente, os catadores recebem entre $ 1.320 a 1.500. A equipe se divide em duas para trabalhar, uma fica na rua e outra dentro do galpão. No dia do incêndio, três associados estavam trabalhando no local, um deles teve ferimentos leves, mas foi atendido e passa bem.

Como ajudar

Interessados em ajudar os catadores, podem entrar em contato pelo número (63) 99133-4332 ou mandar pix pela chave do CNPJ da associação: 09.148.264/0001-61.

Em nota, a Prefeitura de Porto Nacional disse que os assistentes sociais “fizeram o levantamento e cadastro das pessoas para o recebimento de cestas básicas” e também vão providenciar um galpão temporário para a equipe continuar trabalhando e não perderem a sua fonte de renda.

Também informou que há uma “vaquinha” como pedido de ajuda em qualquer valor por meio do CNPJ da associação (09.148.264/0001-61), com o objetivo de “consertar ou realizar a compra de uma nova prensa, principal equipamento da Associação”.

A prefeitura também explicou que “o galpão, a estrutura da Associação dos Catadores os pertencem, mas foi doada pela prefeitura, através de parcerias e termos de cooperação”.