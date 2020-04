Até as 17h de segunda-feira, 13 de abril, o Tocantins era o único estado do país a não ter nenhuma morte registrada oficialmente como decorrente da Covid-19, mas o portal da transparência com dados dos cartórios de registros de pessoas naturais, ferramenta lançada no dia 11 de abril, e mantida pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), registra uma morte no Tocantins na seção de "óbitos com suspeita ou confirmação de COVID-19 por sexo e faixa etária".

Segundo esse registro, trata-se de um único óbito ocorrido no dia 5 de abril deste ano, e seria de uma pessoa com faixa etária entre 10 a 19 anos do sexo masculino. Não há informação de qual cidade ou cartório o caso recebeu o registro.

A Secretaria de Saúde do Município (Semus) e a Secretaria da Saúde do Estado (SES) não confirmaram o caso. A Associação não retornou ao pedido da reportagem para informar qual cidade e cartório o dado se refere.

Como conferir

Para conferir esse dado, reproduzido na imagem que abre a matéria, é preciso acessar o Portal da Transparência, clicar na opção “Especial COVID-19”, no menu à esquerda. Em seguida, aparecem quatro opções de pesquisa (estão marcadas por um retângulo cinza e permite filtrar por estado).

A primeira, “Óbitos por Insuficiência Respiratória/Pneumonia” contém dados dos registros de óbitos por essas causas em 2019 e 2020 em todo o Brasil.

A segunda contém os “óbitos com suspeita ou confirmação de COVID-19” com o número de registros de óbitos desde o início de 2020. Nessa opção basta escolher “Tocantins” e aparecerá o registro do óbito do dia 5 de abril.

Depois, basta pular a terceira opção de pesquisa (que traz os registros de óbitos em cidades com mais de 50 casos suspeitos ou confirmados de COVID-19) e marcar Tocantins a quarta opção de pesquisa, que traz “óbitos com suspeita ou confirmação de COVID-19 por sexo e faixa etária”.

Nessa aparece que o caso do dia 5, suspeita de ser Covid-19, se trata de uma pessoa do sexo masculino com idade entre 10 e 19 anos.