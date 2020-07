Redação Jornal do Tocantins

A seccional tocantinense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) entrou com uma ação na Justiça, com pedido de liminar, para derrubar o decreto da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, que proíbe o consumo de bebidas alcóolicas em locais que vendem produto. O decreto alcança bares, supermercados, restaurantes, lanchonetes, distribuidoras, lojas de conveniência e seus estacionamentos e espaços públicos e, segundo a norma, busca “coibir a aglomeração de pessoas e de minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus (Covid-19)”.

Para a Abrasel, o decreto é um “absurdo jurídico injustificável” e está fazendo os bares e restaurantes padecerem com seus efeitos, que causam “severos prejuízos aos associados” e querem intervenção judicial para suspender o decreto porque os “esforços argumentativos” extrajudiciais da associação “não foram úteis para dissuadir” a prefeitura a rever o decreto.

Em sua argumentação, a Abrasel sustenta que o município invadiu a competência da União, dos Estados e Distrito Federal, os únicos entes, segundo a inicial, que podem legislar sobre consumo. “Não é permitido aos municípios que legislem sobre matéria de consumo de produtos, muito menos sobre em que local determinado produto pode ou não ser consumido; se em casa, num bar ou, quiçá, em praça pública!”, afirma.

A Abrasel compara a regra municipal com o decreto estadual que não impôs proibição à venda ou ao consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Também alega ausência de motivo, outra infração à Constituição Federal.

Para a associação, a falta de motivos pode ser vista numa série de perguntas sobre o consumo, feitas na petição, para as quais não há resposta técnica que sustente o decreto nº 1.917, de 26 de junho de 2020;

Ela pergunta se o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes seria mais propício ao contagio da Covid-19, do que:

- a reunião de pessoas em supermercados?

- a reunião de pessoas em academias?

- a reunião de pessoas em salões de beleza/barbearias?

- que os cultos religiosos ocorridos em templos/igrejas?

- a reunião de pessoas em filas bancárias ou lotéricas?

- a reunião de pessoas em casa, com amigos ou parentes?

A Associação defende que os bares e restaurantes se moldaram para uma nova realidade econômica e social com a chegada da pandemia, mas cobra que o setor público otimize medidas de controle da doença, que não sejam apenas aquelas voltadas para a restrição das atividades econômicas.

“É preciso que se implemente o aumento do número de testagens, a criação de leitos em hospitais, a construção de hospitais de campanha, dentre outros que, salvo melhor juízo, até o momento não foram realizados na dimensão da necessidade. Não sendo assim, é possível dizer que todo o impacto e os ônus da crise recairão sobre os administrados”.

A ação está na juízo da 1ª Vara da Fazenda de Palmas no gabinete do juiz Roniclay Alves de Morais.