O homem que foi atropelado três vezes seguidas no pátio de um posto de combustíveis de Goiânia publicou um vídeo em perfil de rede social, falando sobre o caso. Diostekhan Rocha Pinto Fiuza é assistente jurídico e mora em Guaraí, no centro-norte do Tocantins. Ele contou que estava junto com o advogado suspeito de ter cometido o, crime momentos antes de ser atropelado.

"Eu sei que está repercutindo um vídeo meu aí sobre um atropelamento, na verdade uma tentativa de homicídio. Sim, aconteceu em Goiânia [...] Ao contrário do que estão falando não teve confusão nenhuma, muito pelo contrário, estávamos tomando uma cerveja de forma amistosa", disse a vítima nas redes sociais.

O advogado suspeito do atropelamento também é do Tocantins e acabou preso nesta segunda-feira (1°). Em nota enviada à reportagem, a defesa do advogado que dirigia o carro disse que não vai se manifestar no momento. A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins foi questionada sobre o caso, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o advogado, na condução de um veículo prata, atropela a vítima três vezes e depois foge do local. Diostekhan Rocha disse que não sabe a motivação do atropelamento e também relatou não ter sofrido ferimentos graves.

"Inclusive, está sendo investigado pela Polícia Civil do estado de Goiás qual foi a motivação desse advogado, que atua no Tocantins, porque ele tentou me matar utilizando o carro. E outra coisa, falaram que eu estou ruim, que estava na UTI. Para todos verem, realmente estou cheio de escoriações, porém não quebrei nada, estou vivo, estou bem. Estou tranquilo", diz.

O advogado segue preso em Goiânia. Ele prestou depoimento e deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (4).

Leia também:

- Advogado é suspeito de tentar matar homem atropelado em posto de combustível; vídeo

- Jovem de 22 anos preso com um grama de maconha na cueca é absolvido pelo Tribunal de Justiça

Vídeo mostra atropelamento em posto

Nas imagens de câmera de segurança, o advogado é visto entrando em um carro prata e manobrando até o pátio do posto de combustível. Em seguida, um homem se aproxima do carro e conversa com ele por alguns minutos.

Em outro momento, a vítima tenta passar pela frente do carro, mas é atropelada e arremessada ao chão. O motorista acelera, dá ré e passa por cima da vítima mais duas vezes antes de ir embora.

Depois do atropelamento, pessoas que estavam no posto correram para ajudar a vítima, enquanto o advogado fugia do local na quinta-feira (27).

Investigação

De acordo com o delegado Paulo Ribeiro, o advogado tem escritórios em Palmas, no Tocantins, e em Goiânia. O delegado contou que os dois homens chegaram juntos ao posto de combustíveis e foram flagrados pelas câmeras de segurança conversando de forma amigável e tomando bebidas alcoólicas no local na última quinta-feira (27).

O investigador também informou que, apesar disso, os envolvidos alegaram em depoimento não se lembrar dos eventos que levaram ao atropelamento.

Paulo Ribeiro disse que o advogado estava na casa de um parente quando foi localizado pela Polícia Civil na segunda-feira (1°). Também informou que o bacharel em direito, que não teve a identidade revelada, foi levado para o hospital e já teve alta.

O investigador informou que, até o momento, outras duas pessoas foram ouvidas: a vítima e a noiva dele. De acordo com Paulo, o suspeito deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira. Exames toxicológicos serão realizados para verificar se houve consumo de outras substâncias além do álcool.

O caso está sendo tratado pela polícia como tentativa de homicídio. O delegado informou que funcionários do estabelecimento também serão ouvidos.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que ainda não tem conhecimento dos fatos noticiados e, portanto, não se manifestará por enquanto.