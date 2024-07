Vida Urbana Assessor jurídico: classificados na Comarca de Miranorte são convocados para a prova prática As provas práticas devem acontecer no dia 24 de julho a partir das 13h na Associação de Apoio Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência, na cidade

A Comarca de Miranorte convocou mais de 20 classificados e residentes para a segunda fase do processo seletivo no cargo de assessor jurídico de 1ª instância no Fórum da cidade. (Confira a lista de convocação completa no fim da matéria) A lista foi divulgada no Diário da Justiça nesta sexta-feira (5). As provas práticas serão realizadas no dia 24 de julho às 13h, na Associação de Apo...