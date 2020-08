Vida Urbana Assessor especial de Carlesse, Vieira de Melo assume diretoria de TV e rádio da Unitins Ato que distribui o cargo está publicado no Diário Oficial do Estado

O assessor especial do governador Mauro Carlesse (DEM) o ex-secretário estadual de Comunicação Sebastião Vieira de Melo assumiu a diretoria de TV e Rádio da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). A mudança conta em ato publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dia 13 de agosto que redistribui o cargo de assessor especial do governador ocupado...