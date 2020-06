Vida Urbana Assentamento no Cantão ganha mutirão de limpeza e pomar, Serra do Lajeado e Jalapão plantio de mudas Ações lembram o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta sexta-feira, 5

Mesmo em meio a pandemia da Covid-19, o Governo do Tocantins realiza ações em lembrança ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta sexta-feira, 5. A gestão da Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão realiza um mutirão de limpeza, em um trecho de 14 quilômetros do Projeto de Assentamento Nova Canaã, em Araguacema. A iniciativa do Instituto Nature...