Vida Urbana Assembleia Legislativa exige comprovante de vacinação a partir desta segunda-feira Comprovação pode ser feita por meio da Carteira de Vacinação ou pelo aplicativo Conecta SUS; TO registra 72 novos casos confirmados de Covid nesta segunda e duas mortes

Os visitantes que forem até à Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), a partir desta segunda-feira, 22, terão que apresentar comprovante da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 e uso de máscara de proteção facial na entrada do seu prédio. A determinação, divulgada no Diário da Assembleia desta quinta-feira, 18, engloba o acesso aos espaços abertos, eventos e...