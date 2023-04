Seis projetos que reajustam a data-base dos servidores públicos dos tribunais de Justiça (TJTO) e de Contas (TCE), da Defensoria (DPE), do Ministério Público (MPE) e do Poder Legislativo foram aprovados pela Assembleia Legislativa na sessão vespertina de quarta-feira, 26. Em todos os projetos a proposta do reajuste da remuneração é de 5,93%.

De acordo com a AL, os dois PLs de autoria do Ministério Público do Estado dispõem sobre a revisão geral e anual da remuneração dos servidores.

Uma das propostas altera a lei nº 3.464, que dispõe sobre a estrutura organizacional dos Órgãos e Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do MPE para revisão geral e anual da remuneração dos cargos em comissão e das funções de confiança.

A outra proposta altera a lei nº 3.472, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores dos Quadros Auxiliares da instituição e concede revisão geral anual referente ao período de 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023.

Do TCE a proposta de revisão salarial contempla servidores efetivos, ativos, inativos e pensionistas e ocupantes de cargos de provimento em comissão e função de confiança.

Ainda de acordo com a Aleto, a assembleia também concede reajuste com o mesmo percentual para os servidores da Casa de Leis. E o Tribunal de Justiça do Tocantins propõe a revisão geral da remuneração para servidores do quadro de cargos efetivos e dos cargos de provimento em comissão do Poder Judiciário.

A Defensoria Pública do Estado também propôs a recomposição salarial dos servidores por meio de Projeto de Lei Complementar. A data-base com reajuste de 5,93% é para cargos efetivos e para cargos comissionados e de funções de confiança da DPE.

De acordo com a AL, não há projeto em tramitação na casa sobre a data-base dos servidores do executivo. O Jornal do Tocantins questionou à Secretaria de Administração do Tocantins (Secad) sobre o envio do projeto à AL e aguarda retorno.