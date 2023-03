Redação Jornal do Tocantins

O Tribunal do Júri de Araguaína condenou Renan Barros da Silva, conhecido como “serial killer de Araguaína”, pelos crimes de triplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver e tentativa de homicídio qualificado, conforme acusação do Ministério Público do Tocantins (MPTO).

Tanto em relação ao triplo homicídio quanto à tentativa de homicídio, foram reconhecidos o perigo comum pelos disparos de arma de fogo em via pública e pela impossibilidade de defesa das vítimas que foram surpreendidas.

A sessão do júri ocorreu durante todo o dia da última quinta-feira, 2, e a soma das penas impostas ao réu chegou a 72 anos, cinco meses e um dia de reclusão, em regime fechado, sem possibilidade de que ele recorra em liberdade.

De acordo com o Ministério Público, os crimes aconteceram na madrugada de 27 de maio de 2021, em Araguaína, na rotatória da rua Beira Lago com a avenida Filadélfia. Conforme a acusação, as vítimas foram escolhidas aleatoriamente.

Crimes

A primeira vítima, Francisco Régis Freitas Gonçalves, conduzia uma motocicleta e acabou atingido na cabeça por disparos de arma de fogo e morreu. As outras duas vítimas, Manoel Cassiano de Oliveira e Simião Neto Pereira, estavam juntas em uma motocicleta, quando também foram surpreendidas com tiros que resultaram em suas mortes, cerca de 40 minutos após o primeiro homicídio.

Renan Barros ainda ocultou os três corpos e tentou fazer mais uma vítima identificada como Ivan Lima França, que conseguiu fugir do local.