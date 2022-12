O médico Ricardo Maciel Catuladeira Miranda, 55 anos, descansava por volta das 12h30 do dia 1º de dezembro de 2020, na sala de repouso da Unidade Básica de Saúde, da rua Saturnino de Sena Ferreira, nº 280, em Santa Rosa do Tocantins, quando precisou se levantar para atender um paciente que dizia estar com a mãe necessitando de consulta. Ao abrir a porta, recebeu ao menos oito facadas, seis delas em regiões como pescoço, tórax e abdômen, onde ficam os órgãos vitais, segundo um laudo policial.

O médico morreu ao lado da porta que havia acabado de abrir. O autor Hanilton Bosso Araújo, 36 anos, saiu a pé, com as pernas e mãos ensanguentadas, abandonou uma sandália e fugiu empurrando a moto. Acabou detido no dia seguinte, em Silvanópolis, e denunciado em dezembro de 2020, enquanto estava preso, mas ganhou liberdade em março de 2021.

Passou a responder ao processo em liberdade e recebeu a pronúncia – sentença que o manda a júri popular – em abril do mesmo ano. A juíza Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, a mesma que o havia soltado, entendeu ter indícios de que ele praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e deve ser julgado pelo júri popular.

Segundo o processo, o homem estava “impelido por ódio vingativo” após ter descoberto em maio daquele ano que a esposa dele havia tido um relacionamento extraconjugal com o médico em 2019. “Acrescento que as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, não foram elididas pela prova carreada aos autos, devendo, portanto, serem mantidas na pronúncia, preservando-se a competência do Tribunal do Júri”, escreveu a juíza.

A defesa do acusado recorreu aos tribunais superiores, mas no dia 7 de junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou que a decisão que o manda a júri popular havia transitado em julgado naquela data, ou seja, não havia mais recurso que podia reverter a sentença.

Depois disto, a defesa e o Ministério Público apresentaram uma lista de testemunhas para serem ouvidas no dia do julgamento e deixou o processo concluso para a decisão de marcar o júri desde 18 de julho deste ano, às 12h18.

O Ministério Público reforçou o pedido de condenação do réu e a imediata prisão dele após júri. O órgão também indicou seis testemunhas, entre profissionais da unidade e policiais, e duas informantes, a esposa do réu e a mãe da vítima, Maria da Conceição Maciel Catuladeira.

“Eu sou uma mãe dilacerada pela perda e pelo fato do assassino do meu filho ainda estar solto. Preciso de justiça, preciso que a verdade seja propagada”, disse, por telefone, na quinta-feira, 15.

A defesa, assinada por João Carlos Dall’Agnol Biavatti, afirma na última manifestação à Justiça de não ter “dúvidas da inocência do injustamente acusado” e afirma que se “mais uma grave injustiça venha a ser cometida” com a condenação do réu, uma “hipótese improvável de condenação”, defende que o cliente deve recorrer em liberdade.

“O acusado respondeu a toda a ação penal em liberdade e a sentença condenatória do Tribunal do Júri não é prontamente exequível”, defende.