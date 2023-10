A presidente da Associação Saúde em Movimento (ASM), Ana Cláudia Mendonça Vitti, afirmou que a associação ASM teve R$ 5,6 milhões bloqueados após uma ação movida pelo grupo Medic/MedPlus, no Tribunal de Justiça de São Paulo.

A associação informou que o grupo Medic/MedPlus já prestou serviços para ASM e que o bloqueio impacta não só o contrato do Tocantins, mas outros em que a ASM gerencia.

A verba chegou a ser bloqueada, a associação pleiteou recurso que foi aceito, mas a verba acabou bloqueada em nova sentença.

“Houve uma decisão na sexta 29 de setembro, na terça, 3 de outubro esta instituição conseguiu o efeito suspensivo pela desembargadora, e a mesma reverteu a decisão na quinta-feira, 5, não havendo tempo hábil para o desbloqueio”.

Segundo a Associação Saúde e Movimento, a empresa Medic prestou serviço e não houve uma “execução adequada, o que prejudicou a assistência, e tivemos que pagar os médicos diretamente”. A associação também informou que a Medic acionou a Justiça e cobrou “serviço na sua totalidade, demonstrando a má fé”.

De acordo com nota enviada pela ASM neste sábado, 7, o valor bloqueado é oriundo de pagamento feito pelo governo do Tocantins e “seria para o pagamento dos profissionais contratados”, “compra de medicações, insumos, materiais e pagamento de fornecedores”.

Informou ainda que os recursos também deveriam ser utilizados para “quitações das rescisões dos contratos de trabalhos dos profissionais que atuaram nos Hospitais de Augustinópolis, Porto Nacional, HGP – Uti Pediátrica e Neo Maternidade Dona Regina”.

Sobre os pagamentos referentes ao contrato vigente com leitos adulto em Palmas e Araguaína, a associação aponta que “com muita dificuldade” quitou o pagamento dos colaboradores contratados.

A ASM informou ter peticionado a “substituição do valor por uma carta fiança”, e acionar o Supremo Tribunal Federal para desbloqueio imediato.

Conforme mostrado pelo Jornal do Tocantins, o Ministério Público do Tocantins pediu nesta semana o bloqueio judicial de R$ 2,3 milhões em contas bancárias do governo do Tocantins. A quantia é referente ao reequilíbrio contratual com a ASM e de valores de notas fiscais emitidas no dia 5 de setembro, pendente de pagamento.

Na mesma nota, a associação cita uma débito por parte do governo do Tocantins em cerca de R$ 10 milhões. E que existem notas em aberto para pagamento por mais 60 dias, “carecendo de pagamento por parte do Estado, igualmente em descumprimento do quanto lhe compete em contrato”.

A instituição aponta que o atraso e comprometimento de seus pagamentos aos prestadores de serviço, além da falta de medicamento ou insumo, se deve também ao Estado.

“Há uma responsabilidade compartilhada pela falta de reequilíbrio financeiro solicitado em dezembro de 2022, bem como pela demora na avaliação e certificação dos serviços prestados, com o consequente atraso no pagamento pela Secretaria de Saúde à ASM”.

O JTo procurou o governo do Estado para posicionamento sobre o atraso apontado pela ASM e aguarda retorno.