A Associação Saúde em Movimento (ASM) que enfrenta problemas no cumprimento de contratos para gerenciamento de UTIs de hospitais públicos do Tocantins pediu à Justiça que rejeite os pedidos do governo estadual e confirme uma decisão liminar de julho deste ano e a mantenha no Pregão Eletrônico 177/2023.

A ASM afirma que não pode ser impedida de participar do certame, pois não há legislação no país que proíba sua participação, mas concorda que o edital seja anulado, caso o Judiciário assim entenda.

“A tese subsidiária de anulação do edital pode ser acolhida, uma vez que, se anulado, permitiria que outras associações sem fins lucrativos participem (sic) do certame, ampliando assim a competitividade do certame e, por conseguinte, a possibilidade de propostas mais vantajosas para a Administração Pública”, conclui.

A licitação polêmica busca selecionar empresa ou consórcio de empresas, com fins lucrativos, para prestar serviços de operacionalização (gerenciamento técnico, administrativo fornecimento de mão de obra, insumos em geral, medicamentos e equipamentos) de leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal, do tipo II, aos pacientes da rede pública do Tocantins.

Com abertura em julho com dez lotes, a licitação tem como participantes a Golden Construções Conservação e Limpeza Urbana (com menor preço em 4 lotes, com valor mediano 50% abaixo das concorrentes) a LGI médicos (que lidera preços em outros 4) e outras seis interessadas, inclusive a ASM, que ficou em segundo e terceiro lugar na maioria dos itens licitados, como mostra a figura abaixo.

A ASM acionou a Justiça porque um item do edital exclui empresas sem fins lucrativos, como é o caso da associação. No final daquele mês, o juiz Océlio Nobre concedeu liminar à ASM e assegurou que a ASM prossiga na licitação, sem ser desclassificada ou inabilitada em razão de não possuir finalidade lucrativa.

O governo recorreu ao TJTO e pedia a suspensão da liminar de Nobre, mas o TJTO decidiu suspender a própria licitação no recurso do Executivo estadual e levou o Estado a contestar a decisão do juiz na própria vara da fazenda pública da capital, com uma série de argumentos que citam a má prestação do atual serviço pela ASM.

Desde setembro, a empresa pediu a rescisão de três contratos (85/2022) de UTIs da pediatria no Hospital Geral de Palmas e Hospital Regional de Augustinópolis; (115/2022), de UTIs no Hospital e Maternidade Dona Regina e (101/2022) das UTIs do Hospital Regional de Porto Nacional.

Em réplica, a ASM alega que os documentos apresentados pelo governo estão relacionados apenas “a suposta falhas na execução dos serviços”, e defende que são falhas “pontuais que foram devidamente respondidas de maneira satisfatória e, se necessário, devidamente corrigidas”.

Para a empresa, atraso de pagamento dos salários e subdimensionamento do contrato “são situações ocasionadas pela negligência do Estado ao não analisar pedido de reequilíbrio solicitado em dezembro/2022 e ao não avaliar adequadamente o porte dos pacientes atendidos nas UTI´s”.

Segundo a empresa, “a maioria dos pacientes são (sic) classificados como porte III, e não II” como mantido no pregão eletrônico que deseja participar. “O que gera um custo três vezes maior à terceirizada”, afirma na réplica.

A ASM defende ter o direito de participar da licitação, mesmo sem fins lucrativos, ao defender que seu objeto social é compatível com o serviço a ser contratado pelo governo, por ter o “propósito de fornecer assistência na área da saúde, o que a torna compatível com o processo de licitação”.

A ASM afirma comprovar “a capacidade técnica e financeira para a sua execução” e discorda do argumento de não ter cumprido os contratos no Tocantins.

“As alegações do réu tentam atribuir toda e qualquer responsabilidade pelas dificuldades encontradas por si na administração da área da saúde à autora, em uma clara tentativa de se esquivar de suas obrigações contratuais e legais”, diz a defesa.

A empresa também discute na réplica a dificuldade de contratação de equipe especializada pelo próprio estado. “Existem, ao menos, 19 ações civis públicas tramitando na Justiça Estadual e na Justiça Federal visando a contratação de médicos generalistas e especialistas e profissionais de enfermagem, bem como de outros profissionais da saúde, como nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos”.

E prossegue: “Ou seja, as ocorrências relacionadas ao dimensionamento de equipes é mal do qual também padece a própria Secretaria de Saúde, sendo este em maior escala, pois decorre do déficit de profissionais no mercado de trabalho”.

“Ao exposto, requer a confirmação da decisão liminar para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com o objetivo de manter a autora no certame, ou alternativamente, a anulação do Pregão Eletrônico 177/2023”, conclui a ASM.