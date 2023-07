Falar de belezas é sempre bom, fundamental, diria o poeta. Falar das belezas do Estado do Tocantins é tão interessante quanto vivenciá-las. No roteiro de hoje quase tudo que oferece Lavandeira, um município de 1.632 habitantes, localizado na região Sudeste do estado, também conhecida como Serras Gerais, a 520 Km de Palmas, a capital do Estado, 440 Km de Brasília e 160 Km de Luís Eduardo Magalhães (BA). Acessos asfaltados pelas TO-050 e BR-010,

A cidade herdou o nome e território da fazenda Lavandeira, que assim foi denominada em inspiração e homenagem às mulheres que lavavam roupas às margens dos vários rios e ribeirões que banham o município, em especial o Rio Palma.

Sim, rios e ribeirões continuam sendo a fonte de atração do município. Ali os cenários encantam o mais exigente apreciador da natureza em estado quase bruto, ainda sem muita interferência da ação humana.

Alma, espírito, mente e pele

Entranhados nas Serrais Gerais, os rios, de águas límpidas e cristalinas, formam cachoeiras com belas quedas d’águas belas e, em vários recortes, tranquilas piscinas naturais de águas correntes. Tudo para lavar alma, encantar o espírito, desacelerar a mente, rejuvenescer a pele e atender a necessidade especial que cada um procura na natureza.

Passeios guiados

Qualquer passeio pelos atrativos de Lavandeira deve ser feito acompanhado por guia local, que cobra em média R$ 200,00. Quase todos os pontos têm taxas de entradas, que variam entre R$ 30,00 e R$ 50,00. Exatamente por estarem no emaranhado das Serras Gerais, muitos em propriedades particulares, em fase de estruturação, sem sinalizações adequadas, quase todos os pontos não contam de equipamentos e instalações básicas como recepção, estacionamento, banheiros, mesas, cadeiras, capacetes, boias ou coletes salva-vidas. Por isso, natureza “in natura”.

As opções começam logo no centro de Lavandeira. A cidade está na margem do Rio Palma, onde vários balneários estão sendo implantados. Na área rural está a maioria dos atrativos. Como são mais de 20 pontos na mesma rota, com características semelhantes e acesso em excelentes condições de tráfego, com o carro chegando bem próximo, aqui seguem algumas sugestões.

Sítio Harmonia

Propriedade particular. Ambiente bem familiar. Área de camping. Prainha no Rio Palma. Marcando, dona Marilene e seu Domingo Aulete preparam refeições deliciosas, com cardápio ao gosto do cliente, que se quiser pode também fazer sua própria comida. Lá também estão disponíveis para venda produtos derivados do leite.

Cantinho do Sonho

Propriedade Particular. Prainha Rio Palmas. Tem estrutura mínima com banheiro, restaurante e internet cobrada a parte.

Cachoeira das Andorinhas

Propriedade particular. Queda d´agua de aproximadamente 20 metros, segundo o proprietário. Essa cachoeira faz parte do trio Andorinha, Angico e Regado, conhecido como banhos do Bacupari. O grande diferencial dessa cachoeira é que o paredão por aonde a água escorre é também a morada de andorinhas, daí o nome. Impressionante como elas conseguem ficar atrás da cortina de água.

Cachoeira do Bartolomeu

Propriedade particular. Além da cachoeira conta com uma piscina natural belíssima. Futuramente, se houver investimentos apropriados, serão um local de fácil acessibilidade para pessoas com necessidades especias. Das cachoeiras visitas é de mais fácil acesso.

Cachoeira do Sombra

Propriedade particular. Cachoeira de aproximadamente quatro metros de queda entre as rochas e onde se formam pequenos poços para banhos. A mais bela de todas.

Praia do Pequizeiro

Propriedade particular. Balneário. Delicioso banco de areia num recorte às margens das águas cristalinas do rio Ribeirão. Conta com infraestrutura de restaurante, banheiros, estacionamento etc. A comida é maravilhosa e preço compatível.

Poço Paraíso

Propriedade particular. Praia de areia margeada pelo rio Ribeirão com águas cristalinas e de parte rasas e fundas. Nenhuma estrutura.

Praia do Puça

Propriedade particular. Fica também às margens do Rio Ribeirão. Ideal para um dia de lazer, tem banheiro, restaurante, mesa e cadeiras, bebida gelada etc… No cardápio, pratos típicos da região: galinha caipira, peixe frito ou na moqueca, carne de sol etc. Tudo muito gostoso e preço compatível.

Novos empreendimentos

Um grande complexo turístico está sendo instalados no município de Lavandeira. O projeto ousado foi lançado recentemente abrangendo uma área de 91 hectares, prevendo a construção de 180 chalés e demais equipamentos para suprir as necessidades de tamanha hospedagem. Além do aproveitamento total do cenário do Rio Palmas, a ideia é oferecer ao visitante, além de acomodações de primeira categoria, opções urbanas como piscinas coletivas, piscinas particulares, academia e restaurantes em vários pontos. O local, como é às margens do Rio Palmas, já está aberto à prática de trilhas, porém, exclusivamente, guiada.

Onde ficar

No centro da cidade três locais oferecem hospedagens confortáveis, todos às margens do Rio Palma. Paulo’s Balneário, bem na entrada da cidade; Hotel Racho 3 Irmãos e Pousada Encanto das águas.

Na zona rural, também às margens do Rio Palmas, o Rancho Paraíso tem estrutura completa para acomodar, confortavelmente, até 15 pessoas.

Para saber mais

Indiscutivelmente, Lavandeira é um destino muito interessante. Porém, a indicação é o visitante busque saber tudo sobre o roteiro que pretende fazer. A Secretaria de Turismo do município de Lavandeira é o local ideal para qualquer informação, contato 63 99368-8008.

Bons contatos

Zeca do Nenê, guia local, o cara que conhece todas as rotas e trilhas – (63) 99236-9377

Pousada Encanto das águas - (63) 99259-1727

Rancho 3 Irmãos – (63) 99204-7809

Paulo’s Balneário – (61) 99136-5243

Sítio Harmonia – (62) 99663-4063

Rancho Paraíso – (62) 99973-1789