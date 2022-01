Vida Urbana Artur Alves Vieira é o primeiro bebê nascido em 2022 na rede pública de saúde do Tocantins A criança é o segundo filho de Iara Alves Pereira, de 30 anos; bebê veio ao mundo por meio de parto cesariana, com gestação de 39 semanas e 3kg410g

O primeiro bebê do Tocantins nascido em 2022 na rede pública de saúde é um menino. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Artur Alves Vieira nasceu às 00h49 do dia 1º de janeiro no Hospital e Maternidade Dona Regina, em Palmas. A criança é o segundo filho de Iara Alves Pereira, de 30 anos. Segundo a SES, o bebê veio ao mundo por m...