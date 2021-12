Vida Urbana Artigo que afirmava que lockdown não evita morte por Covid é 'despublicado' Medida serve para indicar que as conclusões do trabalho não podem mais ser consideradas confiáveis

Um estudo que teria mostrado que ficar em casa não ajudou a diminuir o número de mortes por Covid-19 mundo afora acaba de ser retratado, ou seja, "despublicado" pelo periódico científico no qual a pesquisa tinha saído originalmente. A medida serve para indicar que as conclusões do trabalho não podem mais ser consideradas confiáveis. Assinado por quatro pesquisadores da UFR...