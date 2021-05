Impactados com a situação de vulnerabilidade, desespero e carência até do que é mais básico para a sobrevivência de um ser humano, instituições filantrópicas, igrejas e cooperativas não mediram esforços para doar alimento a quem tem fome. Uma situação real, em Palmas, que ficou mais crítica na pandemia, quando o isolamento social foi a alternativa mais eficaz adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a propagação do novo coronavírus

A Casa da Amizade, uma instituição filantrópica, realizou um projeto somente para ajudar pessoas que não tinham nem o alimento diário. Segundo a diretora do projeto, Miriam Holanda da Silva, um grupo de pessoas se organizou em uma associação beneficente. “Não temos cunho político. A manutenção das despesas do projeto é feita pela colaboração dos associados e pela parceria com pessoas que acreditam e investem na nossa ideia”.

A responsável relata que em 31 de março de 2020, ao completar um ano de inauguração do Projeto Social no Lago Norte a casa apoiava cerca de 120 famílias, a maioria mulheres que cuidavam de suas famílias e idosos. A ação ajuda atualmente mais de 400 famílias em Palmas e outros municípios, como Porto Nacional (distrito de Luzimangues), Lajeado, Tocantínia e Araguaína. “Essas pessoas passam por extrema necessidade e então elas ouvem falar do projeto e damos um jeito de alcançá-las por meio de pessoas e instituições presentes nestes locais”, conta Mirian.

Para a iniciativa alcançar mais pessoas, o projeto captou recursos de editais e programas emergenciais do Governo Federal através do Transforma Brasil, da Secretaria estadual do Trabalho (SETAS), de fundações como o Banco do Brasil, e várias instituições e empresas privadas e instituições religiosas como a SIBAPA. “Esses locais nos descobrem e fazem doações de cestas básicas. No final de 2020 chegamos a entregar mais de 5 mil cestas básicas.”

Ação religiosa mantém mercado e "moeda" própria

Muita gente abre o coração e faz o que é possível para ajudar. A igreja Nova Aliança, também na Capital, integrou aos projetos sociais da instituição o “Mercado Solidário”. A iniciativa leva alimentos para as pessoas impactadas pela pandemia por meio de ticket com uma moeda exclusiva, chamada de “Ame Mais” com valor de até R$ 200. Com o ticket as pessoas podem ir ao Mercado Solidário dentro da igreja e comprar o que precisam, com a quantidade da moeda que possuem.

Segundo a responsável pelo projeto, Marilza Souto, a iniciativa atende 40 famílias e se uma pessoa passa a ter melhores condições são substituídas por outras. “Os recursos que utilizamos vem de doações da sociedade civil, seja através de dinheiro, alimentos... A igreja também apoia. Nosso propósito é aumentar a quantidade de pessoas atendidas pelo mercado, porque muitas pessoas ficaram desempregadas e sem ter condições de ter itens básicos para sobrevivência”.

Cooperativa estima ajuda a 30 mil pessoas

Também sensibilizados pelo momento e as dificuldades enfrentadas por aqueles que nem emprego têm, a campanha social “União em Dobro”, promovida por uma cooperativa de crédito presente no Tocantins, conseguiu 192 toneladas de alimentos não-perecíveis para distribuição às famílias e comunidades.

A cooperativa está presente em 18 municípios do Estado e conta com mais de 70 mil associados. conforme o presidente da cooperativa, Celso Ramos Regis, as agências se mobilizaram ao longo do mês de abril e o saldo final surpreendeu os envolvidos no projeto.

“Com esta campanha, nós estamos praticando a nossa solidariedade e a nossa compaixão, que fazem parte da cultura da cooperação. E, ao dobrar a quantidade arrecadada, de 96 toneladas para 192, queremos atender um número maior de pessoas”.

A estimativa da cooperativa é beneficiar até 30mil pessoas. “Acima de tudo, temo a preocupação com a comunidade para melhorar a sociedade como todo. O cooperativismo prima pela resolução dos problemas na própria comunidade”, finaliza.

Entre os itens coletados na primeira fase da campanha estão arroz, feijão, óleo de soja, açúcar e macarrão, parte da alimentação básica da maioria dos brasileiros. “Quando iniciamos a campanha, tínhamos um forte sentimento em ajudar muitas famílias. Mas chegar ao final da primeira fase com essa quantidade que será distribuída, com certeza nos motiva a propor mais ações que melhorem a vida das comunidades em que estamos”, pontua Ariane Zen, Gerente de Relacionamento da cooperativa.

A nova fase da campanha social continua, segundo Ariane, com foco nos itens de limpeza e higiene pessoal, incluindo sabão em pó, água sanitária, papel higiênico, creme dental, sabonete, entre outros e serão entregues até o dia 28 de maio.