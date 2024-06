Vida Urbana Arraiá da Capital: trabalhadores ambulantes falam da expectativa de vendas nesta edição do evento Prefeitura credenciou vendedores para 31 vagas, por meio de sorteio, que comercializam diversos tipos de refeições e aperitivos nas seis noites da festa

Com mais de 30 vagas disponibilizadas na Vila Gastronômica do 32° Arraiá da Capital, a Prefeitura de Palmas sorteou 31 trabalhadores, entre os 150 inscritos, para comercializarem produtos alimentícios divididos em 13 tipos de diferentes refeições, durante as seis noites de arraiá. Quem quiser acompanhar o evento de forma virtual poderá assistir a tran...