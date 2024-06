Vida Urbana Arraiá da Capital: resultado do credenciamento para Coreto do Forró é divulgado Os proponentes desclassificados terão um prazo de dois dias para interpor recursos contra o resultado. O evento será de 19 a 24 de junho, no estacionamento do Estádio Nilton Santos

O resultado do processo de credenciamento para apresentações no Coreto do Forró, espaço integrado ao 32º Arraiá da Capital foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (12). O evento acontecerá de 19 a 24 de junho, no estacionamento do Estádio Nilton Santos, região sul de Palmas. De acordo com a portaria, foram divulgados os nomes dos pr...