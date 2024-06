Vida Urbana Arraiá da Capital: confira programação completa da segunda noite de competições juninas Segunda noite do evento terá atrações como juninas das escolas municipais, das cidades vizinhas, artistas regionais no Coreto do Forró e show principal com Cia do Calypso. Confira como acompanhar a programação ao vivo

Na segunda noite da 32ª edição do Arraiá da Capital, quem toma conta da arena será o arraiá da comunidade. A partir das 20h, o público poderá contar com Trupe do Palhaço Batatinha, rainhas mirins, juninas de escolas municipais, de cidades vizinhas, entre outras atrações. Além da possibilidade de acompanhar o evento de forma presencial, outra opção é a de assitir ...