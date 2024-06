Vida Urbana Arraiá da Capital: confira a programação completa da festa que começa nesta quarta-feira Shows, vila gastronômica com comidas típicas e apresentações de 12 quadrilhas juninas fazem parte do evento

Nesta quarta-feira (19) começa a 32º edição do Arraiá da Capital. O evento, que segue até a segunda-feira (24), contará com shows, uma vila gastronômica com comidas típicas e apresentações de 12 quadrilhas juninas no estacionamento do estádio Nilton Santos, região sul de Palmas.