Vida Urbana Arraiá da Capital: competições das Juninas terminam neste domingo. Confira programação Na véspera do dia de São João, apresentações das participantes Fogo na Cumbuca, Pizada da Butina, Matutos da Noite e Arrasta Pé do Liberdade ocorrem a partir das 19h

Neste domingo (23), véspera do dia de São João, as competidoras do Grupo Especial voltam a invadir a Arena Central para o concurso das Quadrilhas Juninas noite do 32° Arraiá da Capital 2024. O evento será transmitido em tempo real pelo g1 Tocantins. As informações são da Fundação Cultural de Palmas (FCP). As apresentações das participantes Fogo na C...