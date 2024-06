Vida Urbana Arraiá da Capital: Ambulantes têm até esta quarta-feira para inscrições O sorteio das 31 vagas para trabalhar na Vila Gastronômica será na quinta-feira (13), às 15h, no Centro de Convenções Arnoud Rodrigues

Encerra nesta quarta-feira (12) o período de inscrições para os trabalhadores ambulantes interessados em comercializar alimentos na Vila Gastronômica durante a 32ª edição do Arraiá da Capital. As inscrições são realizadas na Casa do Empreendedor, localizada no endereço ACNE 1 (104 Norte) Rua NE-01, ao lado da Loja Kastelar, das 13h às 19h. Critérios e sorteio das vaga...