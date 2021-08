Vida Urbana Arquivos em sala de agência bancária pegam fogo em Augustinópolis Bombeiros informaram que não havia fiação exposta, tomadas ou algum equipamento que pudesse causar o incêndio

Um princípio de incêndio foi registrado em uma agência do Banco do Brasil de Augustinópolis. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira, 12, por volta das 19 horas, e o Corpo de Bombeiros atuou no combate. Ninguém se feriu. Conforme os Bombeiros, no local a equipe encontrou uma grande concentração de fumaça nas instalações do banco. Após realizar uma verificação, o fogo...