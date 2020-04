Vida Urbana Arquidiocese de Palmas decreta que celebrações na Semana Santa acontecem nas igrejas sem os fiéis Medida visa atender as orientações do decreto de Calamidade Pública no Tocantins

Em consideração ao Decreto n.º 6.072, de 21 de março de 2020, de declaração de Calamidade Pública no Tocantins, a Arquidiocese de Palmas estabelece como devem ser as celebrações e liturgia nesta Semana Santa, em especial esta sexta-feira, 10, da Paixão e a Páscoa, no domingo, 12. Conforme a determinação do Arcebispo Metropolitano de Palmas, Dom Pedro Brito ...